Dado Dolabella e Wanessa Camargo tiveram polêmico namoro há 20 anos; relembre

Zezé di Camargo, pai de Wanessa Camargo, desaprovava relação que aconteceu no início dos anos 2000

Dado Dolabella (42) e Wanessa Camargo (39) agitaram as redes sociais neste fim de semana ao aparecerem juntos em fotos com a família, celebrando o Natal. Os dois reataram o romance em meados de agosto deste ano, cerca de 20 anos depois do relacionamento conturbado que tiveram na primeira vez que se relacionaram.

O namoro dos dois sempre foi polêmico. Eles começaram o romance no ano 2000 e logo já se tornaram um casal querido pelos fãs, sempre sendo vistos juntos e estampando capas de revistas. Dolabella chegou a participar de dois clipes de Wanessa, das canções de sucesso O Amor Não Deixa e Apaixonada por Você.

O casal terminou pela primeira vez em 2002. No ano seguinte, eles reataram e a fase mais conturbada da relação chegou. Eles eram vistos brigando frequentemente e fotos de Wanessa chorando circulavam pelas revistas da época. O pai da cantora, Zezé di Camargo, chegou a dizer que não aprovava o namoro da filha.

Em novembro deste ano, o cantor chegou a relembrar a relação dos dois. "Na primeira vez em que eles estiveram juntos, eu não aprovei. Eles eram muito jovens. Não fiquei feliz porque dava muita confusão. Hoje, me parece que estão em outro universo, a cabeça é outra... Quero que ele faça a minha filha feliz, que cuide dela". Eles terminaram definitivamente em 2004.

Dois anos depois, em 2006, Wanessa deu uma entrevista à revista Contigo e comentou sobre o relacionamento. "Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram o seu papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava."

"Apareceram em revistas, se aproveitaram de uma bondade minha. Não me arrependo porque eu gostei, me entreguei e, graças a essas histórias, hoje posso aproveitar uma verdadeira relação", completou ela, que já namorava Marcus Buaiz, de quem se separou neste ano, após 17 anos juntos.

JUNTOS NO NATAL DE 2022

A cantora e o ator passaram o primeiro Natal juntos desde que voltaram a namorar em meados deste ano. Os dois aproveitaram a noite do dia 24 de dezembro com a família dela e posaram sorridentes para as fotos.

A imagem dos dois abraçados foi compartilhada pelo pai dela, o cantor Zezé Di Camargo, no Instagram. O cantor registrou as fotos de sua família reunida na noite de Natal e exibiu a filha mais velha com o atual namorado.