Dado Dolabella divide momento romântico com Wanessa Camargo durante viagem

O ator Dado Dolabella postou uma foto beijando a cantora Wanessa Camargo e encantou os seguidores

O ator Dado Dolabella encheu as redes sociais de amor nesta terça-feira, 1º, ao compartilhar um clique romântico com a namorada, a cantora Wanessa Camargo, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde estão curtindo alguns dias de descanso.

No clique postado no feed do Instagram, o casal aparece dando um beijo apaixonado, enquanto seguram algumas flores. Além disso, ele também postou um vídeo mostrando vários momentos dos dois em meio à natureza e também no local que estão hospedados.

Ao dividir os registros, Dado falou sobre os dias que passou ao lado de Wanessa. "Esses dias foram assim, com uma leveza e delicadeza que é difícil colocar em palavras, por isso mostramos o que só o Paraíso pode proporcionar. Só gratidão! Que especial esse cantinho do céu, momentos inesquecíveis!", escreveu ele na legenda.

Os seguidores amaram o clique romântico do casal. "O amor venceu todas as barreiras", disse uma seguidora. "Lindos, que esse amor seja eterno", escreveu outra. "Vocês juntos são a imagem do amor. Amo ver a felicidade dos dois juntos", falou uma fã. "Que bom que vocês estão felizes", comentou a atriz Susana Vieira.

Recentemente, a cantora dividiu alguns cliques da viagem com os fãs. Nas fotos, os pombinhos surgiram abraçados. "Vivendo momentos inesquecíveis com meu amor", disse ela. Vale lembrar que a Chapada dos Veadeiros foi o local que Dado e Wanessa foram flagrados juntos antes de assumirem publicamente o relacionamento.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DДDФ (@dadodolabella)

Wanessa fala sobre relacionamento com Dado

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a vida pessoal e o seu namoro com o ator Dado Dolabella após retomarem o relacionamento, que se iniciou nos anos 2000. "Eu acho que tem um ato corajoso meu, não só de 'uau, vou jogar as coisas pra cima e vamos ver o que dá', mas também de assumir essa relação porque eu confio na mudança dessa pessoa", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

"Fui casada durante 17 anos, criei uma família e uma história bonita, mas não tenho dúvida de que o Dado é meu grande amor. Quando nos conhecemos éramos muito novos, havia muitas questões, pressão, imaturidade de ambos. A vida se encarregou de colocar a gente de volta no tempo, só que de outra maneira."