Dado Dolabella completa 42 anos e declara: 'Acredite no seu coração'

Publicado em 20/07/2022

O ator Dado Dolabella (42) fez aniversário nesta quarta-feira, 20. Ele completou 42 anos de vida e relembrou como foi participar de um retiro na Chapada dos Veadeiros no último final de semana. O artista compartilhou um vídeo sobre o evento especial e também fez uma reflexão sobre a vida.

"“Renascendo das cinzas da história… Mãe dá sua fortaleza!” Pachamama. Momento muito especial ao lado da @fada_cosmica no festival @aya.musica.medicina que aconteceu essa semana e escolhi pra celebrar hoje, 42 voltas ao redor do Sol… Muita gratidão por tanto carinho e amor que tenho recebido nos últimos dias, bem intensos por sinal! Por isso, resolvi compartilhar esse aprendizado: cuidado gente! A mente, mente! Acredite no seu coração, ele sim sabe o melhor caminho", disse ele.

E completou: "Ele pode ter voltas, pode ser o mais difícil, mas só no coração tem a força da verdade. Da fonte. Da vontade. Que vai trazer a felicidade… pode demorar, pode doer, mas ela vem! Acredita nele. “Não existe injustiça que dure pra sempre, toda injustiça cai pelo seu próprio peso.” Assim como as mulheres e os pretos merecem romper essa cultura opressora, todo oprimido merece e vai conquistar sua equidade ainda nesse plano. O mundo vai ser vegano! Só gratidão! Só pra frente!".

Wanessa Camargo é flagrada com Dado Dolabella

No último final de semana, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Os dois surgiram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

Relembre aqui a história de Wanessa e Dado quando se relacionaram pela primeira vez há cerca de 20 anos.

