Dado Dolabella compartilha foto ao lado de Wanessa Camargo e se declara: “Só amor”

O ator Dado Dolabella surgiu em clima de romance ao compartilhar foto com a amada Wanessa Camargo em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 1, Dado Dolabella encheu a web de amores ao compartilhar uma foto ao lado da namorada Wanessa Camargoem seu Instagram.

Na foto, o artista e a cantora apareciam de costas na beira de um rio. Dado aparecia sem camisa e usando uma sunga, enquanto Wanessa vestia um biquíni laranja neon.

“Eu e ela. Bem melhor que metaverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo e infinito como o horizonte. Te amo @wanessa”, se declarou o artista na legenda da imagem.

Nos comentários, Wanessa respondeu à declaração do namorado e escreveu: “Te amo vida”. E a apresentadora Ticiane Pinheiro elogiou o casal: “Aii que lindos. Amo vocês”.

Os seguidores de Dado adoraram o clique romântico do casal e rasgaram elogios à dupla que retomou o romance após quase 20 anos. "As vezes a pessoa vive uma vida e quando se dá conta, era outra que queria viver, admiro você e Wanessa nessa coragem", escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: "Sou fã das voltas que a vida dá".

Passeio romântico!

Na semana passada, Dado e Wanessa aproveitaram o final de semana para fazerem um passeio romântico! O casal foi para uma casa no interior e o artista compartilhou a chegada em suas redes sociais.

Nos stories do Instagram, o artista demonstrou o seu encantamento pela casa isolada e que ele chamou de 'no meio do mato'. Inclusive, ele mostrou que Wanessa já estava se sentindo em casa e relaxando na rede na área externa.