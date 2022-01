Cynthia Senek se irrita com seguidor que criticou seu corpo: ''Cansa explicar o óbvio''

A atriz Cynthia Senek expôs o comentário do internauta e fez um longo desabafo na web

Cynthia Senek (30) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para expor uma crítica que recebeu de um seguidor sobre seu corpo.

Após a atriz compartilhar uma foto produzida para um evento no Rio de Janeiro, um internauta decidiu fazer um comentário sobre sua aparência, que na imagem aparece usando um vestido preto, com amarração no busto, e falou que ela deveria colocar silicone.

"Tá precisando de uns milímetros", escreveu ele. Ao ver a mensagem, Cynthia respondeu o internauta. "Já que você gosta tanto, porque não põe em você? Eu tô muito satisfeita com o corpo que tenho, não preciso adicionar ou modificar absolutamente nada pra me sentir bem dentro dele. Você está satisfeito com o corpo que possui? Eu não preciso de nada, quem precisa é você e elas se chamam: terapia (pra você entender de onde vem essa tua falta de noção); respeito (comece por você e depois pratique com os outros) e educação (de todos os tipos, mas eu começaria pela sexual). E aí talvez você um dia entenda que o corpo de uma mulher não é objeto de prazer sexual masculino", disse ela.

A atriz então expôs em seu perfil no Instagram a mensagem do seguidor e também sua resposta e lamentou o ocorrido. "Segunda-feira eu estava me sentindo maravilhosa na festa da @cerclemusic. Postei minhas fotos preferidas nos stories como faço de costume e mesmo eu não perguntando nada, pessoas vieram opinar sobre o meu corpo. Foram tantos comentários como esse no meu direct que resolvi postar essa resposta para quem possa interessar. Ser mulher é mágico, mas cansa explicar o óbvio, sabe? Obs: este é um seguidor que sempre comenta comentários de teor sexual e machistas por isso resolvi responder ele. Mas que sirva pra todos vocês que enviaram qualquer opinião que eu não pedi. Obrigada", escreve ela na legenda da publicação.

