Curtindo piscina juntas, Sarah Andrade parabeniza Thais Braz pelo aniversário e web vai à loucura

No aniversário de Thais Braz, Sarah Andrade compartilha registro de biquíni na piscina com a sister e deixa declaração carinhosa

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 12h57

Nesta terça-feira, 25, Sarah Andrade (30) encantou seus seguidores ao fazer uma homenagem à amiga, Thais Braz, pelo aniversário de 29 anos.

A loira compartilhou um registro de biquíni na piscina ao lado da ex-companheira de confinamento do BBB21 e abriu o coração numa declaração carinhosa.

“Aniversário dessa maravilhosinha hoje. Feliz aniversário amiga, desejo que o seu novo ciclo seja cheio de luz, alegrias e muitas felicidades!”, escreveu ele na legenda do post.

“Que surpresa boa da vida foi nos tornarmos tão próximas e confidentes, você é uma pessoa maravilhosa. Amo nossa energia juntas e ainda vamos curtir muito esse mundão”, completou.

Recentemente, as duas encontraram Guilherme Napolitano (30), do BBB20, para curtir uma festa badalada no Rio de Janeiro.