Curado da Covid-19, Michel Teló compartilha foto com a família: ''Juntinhos''

O cantor Michel Teló dividiu um lindo registro ao lado de Thais Fersoza, Melinda e Teodoro

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 15h07

Michel Teló (41) celebrou o fim do seu isolamento rodeado pela sua família.

Curado da Covid-19, o cantor compartilhou um lindo registro com a esposa, Thais Fersoza (38), e com os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

"Juntinhos, em família, passando pra desejar um dia incrível e abençoado para vocês... Ótima semana, turma!", escreveu o jurado do The Voice Kids na legenda.

Os fãs do quarteto não deixaram de celebrar a recuperação do artista. "Muito feliz que deu tudo certo", "Povo lindo que eu amo", "Família maravilhosa", elogiaram.

Na última segunda-feira, 6, Michel Teló e a família foram flagrados no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e esbanjou felicidade com muita simpatia.

CONFIRA O CLIQUE DE MICHEL TELÓ COM A FAMÍLIA