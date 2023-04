Cunhada de Virgínia Fonseca dá show de maturidade após ser traída grávida: "Agradeço"

Cunhada de Virgínia Fonseca não cai em polêmicas, faz desabafo comovente e manda recado

Grávida do irmão de Virgínia Fonseca, a também influenciadora Mellody Barreto justificou nas redes sociais porque decidiu sumir desde que se viu envolvida em um escândalo.

É que o pai do filho que está esperando foi flagrado em uma suposta traição. Sem citar o nome de William Gusmão, ela afirmou que está em paz e que aproveitou o tempo para orar.

"Primeiramente, queria dizer que tô parecendo para agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho, amor, afeto, para cada um de vocês que tirou um tempinho pra vir desejar coisas boas", disse ela emocionada nesta terça-feira, 4.

Na declaração, ela ainda disse que vai seguir compartilhando sua vida. "Me ausentei porque senti que era necessário fazer isso. Fiz contato com Deus (…) pedi sabedoria", disse.

"Aqui só tem coisas boas, a gente tá conseguindo pegar só as coisas boas que vem pra gente. A gente só gosta de coisas boas. Tem muito amor, felicidade. Aqui só o bem entra”, disparou ela.

William Gusmão morava junto com Mellody Barreto, que está esperando o primeiro filho do casal, um menininho que vai se chamar Gabriel. Os dois fizeram chá revelação recentemente. A assessoria de Mellody já havia emitido um comunicado informando que está em contato com advogados para preservar a saúde mental dela e do filho.

Poliana Rocha e Virginia lamentam morte da mãe de Leonardo

A família de Leonardo está em luto após a morte da dona Carmem Costa, de 85 anos. Ela teve um infarto no último sábado, 1, e não pôde ser reanimada. A nora Poliana Rocha foi quem anunciou a partida da mãe de Leonardo, junto com diversas fotos da família. O conselho na legenda era "sempre ame sua sogra".

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, também prestou sua homenagem em uma foto com ela e Leonardo. "E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre! Que Deus conforte o coração de todos nós", pediu a loira.