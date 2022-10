CUBO recebe encontro TOP 100 Gestores do Amigos do Mercado

Prêmio ocorre no dia 1º de dezembro, ainda sem local divulgado pelos organizadores

Redação Publicado em 20/10/2022, às 17h00

No mês de outubro, o Amigos do Mercado recebeu os TOP 100 Gestores 2022 na sede da CUBO, na Vila Olímpia, em São Paulo. O evento, apresentado pelo CEO Marcos Braga, contou com Gil Giardelli como principal atração, em palestra que abordou o comportamento das pessoas e do mercado, em uma era onde o futuro e a tecnologia já estão muito presentes.