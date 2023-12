Cruzeiros de rio são tendência de turismo na Europa

Nova modalidade de passeio é nova tendência e permite maior liberdade para os visitantes

Os cruzeiros de rio ainda são pouco explorados pelos brasileiros que viajam para a Europa, mas, segundo o representante oficial do turismo alemão no Brasil, Carlos Dezen, essa é uma forte tendência para os próximos tempos. “O viajante pode conhecer várias cidades, e até mesmo países, sem transportar malas ou procurar hotéis. Normalmente, a navegação é feita durante a noite, deixando o dia livre para as visitas locais", explica.