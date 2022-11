Cristiano Ronaldo se torna pessoa mais seguida no Instagram do mundo

Jogador Cristiano Ronaldo atingiu meio bilhão de seguidores na rede social Instagram

O jogador Cristiano Ronaldo atingiu um feito histórico ao atingir a marca de meio bilhão de seguidores no Instagram. O 'boom' veio após uma propaganda realizada com o jogador Messi, que o deixou ainda mais em alta.

Pronto para disputar a Copa do Mundo de futebol pela seleção portuguesa, o jogador passou a ser ainda mais influente em sua rede social, chegando aos 500 milhões de seguidores. A única conta mais seguida que a dele é a do próprio Instagram.

A marca atingida por Cristiano representa mais de 6% da população mundial, que acaba de chegar a 8 bilhões de pessoas, segundo estima a Organização das Nações Unidas (ONU).

Uma empresa especializada em redes sociais, a Hopper HQ afirmou que o português recebe em média 1,4 milhão de euros, o equivalente a R$ 7,6 milhões, por publicação contratada por empresas.

A marca de grife Louis Vuitton trouxe ainda mais curiosidade pelo perfil de Ronaldo após publicar uma foto dele e do outro jogador considerado o maior do Mundo, Lionel Messi. Vídeos, no entanto, mostram que as fotos não foram tiradas dos jogadores juntos, mas separadamente e juntadas com programa.

Confira a foto de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: