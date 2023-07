Cristiana Oliveira revela que já fez loucura para ter corpo padrão: 'Engordei o dobro'

Atriz Cristiana Oliveira confessou que no passado já fez dietas abusivas para tentar entrar no padrão estético

A atriz Cristiana Oliveira (59) revelou que já realizou uma série de dietas para tentar ter o "corpo perfeito" no passado. A declaração da artista foi dada durante participação no Ser Artista Podcast, no Youtube.

Em bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a famosa relembrou que já sofreu bastante para se enquadrar no padrão estético e muitas vezes tentou fazer dietas milagrosas, que eram compartilhadas em revistas da época.

"As pessoas precisam ser, somente ser. Existem diferenças no mundo, as pessoas são diferentes. Não podem ficar apontando. Eu, na época do emagrecimento, comprava aquelas revistas de boa forma, que ficavam ensinando as dietas da lua, da sopa, do ovo, do abacaxi. Eu fiz tudo e emagreci e depois engordei o dobro . Mas, só emagreci de fato, quando fiz o equilíbrio alimentar", relatou.

A famosa continuou falando sobre os cuidados com o corpo e confessou que, além das cobranças sociais, se sente uma mulher vaidosa. Ela afirmou que se preocupa com a alimentação e saúde, mas sem ir em busca de dietas abusivas: "Me sinto cobrada e me cobro pela estética o tempo todo, mas, hoje em dia, cuido melhor da alimentação, não como glúten, açúcar, leite e nem derivados. Sou flexetariana".

Leia também: Cristiana Oliveira relembra superação em Corpo Dourado e revela medo: 'Voltou'

Ainda durante o programa, Cristiane relembrou o sucesso da primeira versão Pantanal, exibida pela Manchete. Ela disse que a personagem Juma caiu nas graças do público por conta de sua ingenuidade. Ainda no início da carreira, ela contou que seu trabalho não teve interferência de inseguranças.

"Nunca tive vaidade de estrelismo no Pantanal. Tudo foi muito bonito, a Juma foi linda, por causa da inocência da Cristiana, porque eu não coloquei ali uma ansiedade e as coisas foram acontecendo naturalmente", iniciou.

E completou: "Eu nunca pensei no sucesso e nem nas críticas. Eu estava zerada de qualquer coisa emocional. A novela e a Juma foram tão emotivas, tão puras, tão de verdade, que era por isso que deu certo. Eu vivenciei com doçura e inocência".

O videocast estará disponível no canal Ser Artista Podcast, no YouTube, a partir desta quarta-feira, 12. Além disso, o programa também estará em todas as plataformas digitais.