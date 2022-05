Cristiana Oliveira recebe o carinho das filhas e do namorado em lançamento de livro

Cristiana Oliveira comemora o lançamento de sua biografia, chamada 'Cristiana Oliveira: Versões de uma Vida'

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 09h20

A atriz Cristiana Oliveira (58) recebeu o carinho de amigos e familiares no lançamento de sua biografia, chamada 'Cristiana Oliveira: Versões de uma Vida', em uma livraria no Rio de Janeiro. Na noite de segunda-feira, 9, ela distribuiu autógrafos e tirou fotos com amigos famosos durante o evento.

Inclusive, a estrela recebeu o carinho de suas filhas, Rafaella (34) e Antônia (22), e também do namorado, Sergio Bianco. Além deles, a artista contou com o apoio de amigos como David Brazil (52), Marcella Rica (30), Solange Gomes (47) e Beth Goulart (61).

Recentemente, ela contou mais sobre o novo livro. "Nessa obra escrita com tanto carinho, conto sobre minha vida e suas passagens, meus desafios e brigas com o espelho e sobre minha prisão interna. Queria transformar a história da minha vida em uma obra que desperta o leitor para o resgate da autoestima e o fim da incessante busca por aceitação. Este livro é um convite para não só relembrar a minha trajetória como atriz, mas acima de tudo também é um convite para, independentemente da idade, vivermos de uma forma mais leve , sem se incomodar com o olhar externo!", disse ela em um post no Instagram.

Cristiana Oliveira posa com seus convidados no lançamento de sua biografia: