Cristiana Oliveira celebra aniversário da filha, Rafaella: ''Amor da minha vida''

A atriz Cristiana Oliveira (58), a eterna Juma de Pantanal (1990), celebrou o aniversário da filha, Rafaella Wanderley, que completou 35 anos de idade no último final de semana, 07.

Nas redes sociais, a filha da artista publicou fotos da festa, que reuniu amigos próximos e familiares no Rio de Janeiro.

"E os 35 chegaram mostrando a misericórdia e o amor de Deus por mim. Rodeada de pessoas que me amam genuinamente e que fazem questão de estar perto. Obrigada, Senhor pelo teu amor e fidelidade, que o Senhor me mantenha assim, sedenta da tua face e totalmente dependente de ti. Obrigada!", escreveu a estudante de fisioterapia ao compartilhar os registros da data festiva.

Ainda nos comentários, a ex-modelo declarou todo o seu amor pela filhota nos comentários: "Amor da minha vida", escreveu ela nos comentários.

Rafaella Oliveira é filha da artista com o artista André Wanderley, com esteve em união de 1982 a 1990. Já Antônia Oliveira é filha da atriz com Marcos Sampaio, com quem ficou casada por 8 anos, de 1994 a 2002.

