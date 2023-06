Crise? Pais de Bruna Biancardi se preocupam após boatos envolvendo Neymar

Pais de Bruna Biancardi se preocupam com o estado da filha que estaria "dependente" do craque

A família de Bruna Biancardi não aprova a exposição da filha. Pelo menos é o que garantem as primeiras notícias que vem dos bastidores do relacionamento da influenciadora com o craque Neymar Jr. O pai e a mãe da modelo estão preocupados

De acordo com informações publicados pelo colunista Leo Dias nesta terça-feira, 20, eles preferem ficar distantes dos holofotes - os dois sequer apareceram em fotos com o craque e são muito discretos.

Ambos ficaram preocupados com a exposição do romance que está sempre envolvido em polêmicas e com o sofrimento da filha. Ainda de acordo com o colunista, a modelo chegou a brigar feio com os pais antes de anunciar a gravidez. Eles acham que ela perdoa rápido demais os deslizes do craque e que tem uma "dependência" emocional. Os pais chegaram a pedir que ela consulte um psicólogo.

Do outro lado, a situação também é delicada. É que a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, tem uma certa resistência à namorada do filho porque ela foi apresentada por Neymar pai, com quem ela tem uma relação controversa.

Irritada com boatos

Ontem, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de tração. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

JUNTINHOS

O casal Neymar e Bruna Biancardi reapareceu juntos nesta segunda-feira (19) no mesmo evento. Os dois foram juntinhos ao pré-casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes, "parça" do craque que vai se casar nesta semana. Os dois serão padrinhos da cerimônia.

Nas redes sociais, os dois surgiram em fotos diferentes. Ela com as madrinhas e ele com os padrinhos. Todos surgem radiantes e sorridentes nos cliques e demonstram que o clima está bom mesmo após a onda de boatos que circulou nas últimas horas.

Para quem não sabe, a modelo está grávida de quatro meses do primeiro herdeiro do casal. A gestação foi anunciada em abril e, desde então, ela tem compartilhado registros da evolução do corpo durante o processo especial de gravidez.

Bruna Biancardi e Neymar Jr. chegaram a aparecer juntinhos logo após a suposta traição explodir nas redes sociais, dando a entender que, de fato, a notícia não abalou o relacionamento. Eles foram vistos no 'pré-casamento' da influenciadora Bianca Coimbra, de quem serão padrinhos.