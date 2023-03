Cris Dias cobra pensão de Thiago Rodrigues e detona: “Não responde nem o filho”

A jornalista Cris Dias acusou o ex-marido Thiago Rodrigues de atrasar a pensão do filho

Cris Dias (42) usou as redes sociais para desabafar sobre o ex-marido, Thiago Rodrigues (42), neste sábado, 12. Segundo a jornalista, o ator atrasou o pagamento da pensão e não está respondendo às mensagens do filho, Gabriel, fruto do relacionamento que terminou de forma conturbada em 2010.

No Twitter, Cris foi bastante direta sobre o assunto e ironizou o sumiço do ator: “Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”, desabafou.

Ontem, Cris também falou sobre o assunto, mas de forma mais enigmática: “Pensão mensal oficialmente atrasada e genitor sumido. De que me adianta ter um acordo judicial?”, ela revelou. Pelo Instagram, a jornalista também compartilhou o desabafo de seu tweet e escreveu: “Se alguém souber, por favor”.

Cris Dias cobra pensão de Thiago Rodrigues - Reprodução/Instagram

Thiago Rodrigues rompe o silêncio sobre polêmicas em sua vida

Essa não é a primeira vez que Cris Dias vem a público se manifestar sobre o assunto. Em dezembro do ano passado, a jornalista também compartilhou uma indireta sobre o atraso no pagamento da pensão e em fevereiro deste ano, Thiago Rodrigues comentou sobre o assunto, depois que se envolveu em um acidente, quando se machucou após uma festa e surgiram boatos de que havia sido agredido.

“A história de que eu não pago pensão, de que eu tenho dívidas com a mãe do meu filho, isso não existe. Eu não devo nenhuma pensão para a mãe do meu filho. Eu trabalho muito para pagar essa pensão. Sempre trabalhei, sempre paguei”, Thiago negou e explicou que atrasou o valor algumas vezes quando morava fora do país, por conta da burocracia para depositar a quantia.