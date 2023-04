Credenciadora Facilita Brasil prima pela transparência com cliente

Marca bate recorde de meio milhão de pessoas atendidas nos últimos 10 anos

A Facilita Brasil é uma empresa com mais de 18 anos no mercado de crédito consignado do INSS e SIAPE, possui atendimento diferenciado, competente, eficiente e ágil, e conta com especialistas experientes da área bancária, que oferecem as menores taxas, a fim de ajudar na organização das finanças ou realizar sonhos de quem a contrata.

Conta com diretoras dinâmicas e inovadoras, que atuam no sentido de atender o cliente com segurança e cordialidade, buscando priorizar as necessidades de cada um, aliado à comodidade do suporte online em todo o Brasil. É também parceira de várias instituições financeiras, como os bancos Pan, Mercantil do Brasil, BMG, Itaú, Bradesco, Safra e C6 Bank.

As sócias da marca, Viviane Mendes e Tatiana Botelho, revelam o que norteia a organização. “Visamos sempre pela transparência e seriedade da comunicação e resolução dos problemas, passando credibilidade e soluções aos clientes”, afirma Viviane. “O mercado financeiro no País precisa de mais parceiros e entendimento no quesito dinheiro, só assim se tem sucesso nas conquistas dos seus sonhos”, completa Tatiana.

Brasil Consultoria e Promotora de Negócios Ltda.

E-mail: comercial@facilitacreditobrasil.com

Telefone: (31) 9 9588-2153

Instagram: @facilitabrasiloficial

O conteúdo é de responsabilidade de Michelle Pandora.