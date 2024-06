Corretora, ex-BBB defende Marcello Antony e revela faturamento: 'Ganhamos mais que médicos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Ana Madeira comentou sobre a carreira como corretora e comemorou a mudança de carreira de Marcello Antony

A chegada de Marcello Antony (59) no ramo dos corretores tem sido motivo de comemoração para outros corretores, como a ex-BBB Ana Madeira (40), que há cinco anos atua no mercado de imóveis de luxo. Em entrevista à CARAS Brasil, a também influenciadora comentou sobre a mudança de carreira do artista e garantiu que ele fez uma ótima escolha.

"Eu vi a matéria do Marcelo Antony e fiquei bem feliz. Ele está trabalhando na imobiliária que é conhecida mundialmente. Creio que não tenha no Brasil ainda nenhuma filial, mas tem até uma série no Netflix da imobiliária que ele está trabalhando. É alto luxo", diz Ana que torce para que ele tenha êxito na nova jornada: "ele já entrou com o pé direito".

Para a loira, que é formada em direito e também já trabalhou na televisão após o Big Brother Brasil, a presença de Marcelo dentro da profissão pode ser importante para desmistificar que o trabalho do corretor é pouco rentável, apesar do grande retorno financeiro.

"Muita gente que ainda tem preconceito. Não sei se as pessoas sabem, mas, nós, os bons profissionais, às vezes ganhamos mais que médicos, do que advogados. Então eu achei muito legal ver o vídeo dele e torço muito, tenho certeza que ele vai ter muito êxito e ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário", afirma.

Apesar de não revelar seu faturamento, Ana, que atualmente usa bastante suas redes sociais para divulgar sua rotina como corretora, garante que ganha muito bem. "Existem profissionais e profissionais na área, como tudo na vida existem pessoas que ganham muito bem, outras pessoas não ganham tão bem assim, ou não vendem".

"O corretor é autônomo, independe se ele está ligado a uma construtora, ele é autônomo, não tem salário fixo, ele ganha comissão sobre o que ele vende. Eu ganho pelo menos 2% em cima do imóvel, de 2% a 3.2% em cima do imóvel, do valor que eu vendo, mas isso varia muito de construtora para construtora, de imobiliária para imobiliária", explica.

Com pouco mais de 80 mil seguidores no Instagram, Ana conta que usa sua visibilidade para atrair novos clientes, mas confessa que também usa a plataforma para divulgar produtos e marcas. "O trabalho no mercado imobiliário é o meu foco principal, mas obviamente eu nunca deixo outras oportunidades passarem. Se aparecer uma publicidade, eu faço. Eu já tive marca de roupa, então, de vez em quando, eu faço algumas fotos. Enfim, eu sou uma empreendedora nata, então o mercado imobiliário está dentro disso tudo", finaliza.