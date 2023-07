Conversa de Neymar Jr e MC Ryan SP chama a atenção na internet

MC Ryan SP descobre que será pai de menina e exibe print de conversa com Neymar Jr

O cantor MC Ryan SP descobriu que será pai de uma menina durante um chá revelação na noite de segunda-feira, 24, e decidiu mandar uma mensagem para o jogador de futebol Neymar Jr, que também espera o nascimento de uma menina. Nas redes sociais, o funkeiro exibiu um print da conversa com o atleta e a troca de mensagens deles chamou a atenção dos fãs.

MC Ryan SP disse: “Somos papais de meninas agora, hein lindão. Os reis da revoada teve uma menininha. Coração chega aperta”. Então, Neymar respondeu: “É rapaz. Agora 'tamo' f*dido”. Com isso, o funkeiro respondeu: “Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um 38 para você e para mim [risos]”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao print da conversa deles. “Agora vão sentir o peso na consciência do que um pai passa quando um homem brinca com suas filhas”, disse um internauta. “As meninas nem nasceram e já estão lidando com esse tipo de situação dos próprios pais”, afirmou outro.

Amiga sai em defesa de Neymar Jr

A influenciadora digital Bianca Coimbra, que é a esposa de Cris Guedes, parça de Neymar Jr, decidiu sair em defesa do amigo famoso nas redes sociais. Nesta semana, ela viu uma mensagem alfinetando a personalidade do atleta e respondeu com sua defesa.

Na mensagem, um seguidor disse: “Neymar tem muito a aprender sobre amigo e respeito com vocês”. Porém, Bianca Coimbra não gostou nada da mensagem e falou que as pessoas não conhecem Neymar na intimidade.

“Não tem não! Você acha que meu relacionamento foi perfeito durante 9 anos? Sabia que o Ney foi o grande responsável por estarmos juntos até hoje? Nunca, mas nunca mesmo comente aqui criticando o Neymar, ainda que seja como um 'elogio' para mim. Vocês acham que sabem coisas que não fazem ideia”, escreveu ela.

Vale lembrar que Bianca Coimbra e Cris Guedes se casaram há poucas semanas em uma cerimônia luxuosa ao ar livre e tiveram Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos da celebração.