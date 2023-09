Conheça Victor Meyniel, ator que foi agredido no Rio de Janeiro

Victor Meyniel tem diversos filmes no currículo e começou a fazer sucesso com vídeos na internet

O ator e humorista Victor Meyniel (26) foi vítima de agressão física em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 2. O artista recebeu apoio de famosos como João Guilherme (21) e chegou a se pronunciar após o ocorrido, porém, muitos ainda não conhecem sua trajetória.

Nascido no Rio de Janeiro, Victor Meyniel despontou na internet em 2013, quando começou a gravar vídeos curtos de humor e compartilhá-los na plataforma Vine, se tornando um dos viners mais conhecidos do Brasil. Na época, ele alcançou mais de meio milhão de seguidores na rede social que pertencia ao Twitter, hoje chamado X.

Com o fim do Vine, o artista continuou trabalhando na internet e hoje acumula 1,3 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram, e também faz sucesso no TikTok, rede em que já ultrapassa 12 milhões de curtidas.

Leia também: João Guilherme se manifesta sobre o caso do ator Victor Meyniel

Para além da internet, Victor Meyniel já atuou em alguns filmes como Meus 15 Anos, o filme (Netflix) e na série Queens of Brazil, exibida no canal TBS. Seu último longa metragem foi A Última Festa, que estreou em fevereiro de 2023 nos cinemas. Além disso, ele também já foi repórter do programa Pânico e fez peças de teatro.

Em 2015, quando já era bastante conhecido na web, o humorista participou de uma reportagem no Fantástico sobre pais que gostariam que seus filhos tivessem seguido carreiras tradicionais. Na época, ele já ganhava dinheiro com os vídeos na internet, mas revelou que pretendia prestar o vestibular para estudar psicologia.

Após o episódio, Victor Meyniel se pronunciou com uma nota compartilhada em seus Stories do Instagram. "Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento e dizer que está tudo bem na medida do possível, me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita."

"Ontem foi um dia de um novo ciclo pra mim e aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor!". O ator falou sobre sua recuperação e contou que todas as medidas legais já estão sendo tomadas: "A justiça está sendo feita, nada sairá impune", finalizou.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE VICTOR MEYNIEL NO INSTAGRAM: