Conheça o neto de Paul McCartney que vive affair com a filha de Bill Gates

Arthur Donald, neto de Paul McCartney, é apontado como o novo affair de Phoebe Gates, filha de Bill Gates

Duas famílias de milionários internacionais mostraram que estão mais unidas do que nunca. Nesta semana, a imprensa internacional revelou o possível affair de Phoebe Gates, que é a filha caçula de Bill Gates, com Arthur Donald, que é um dos netos de Paul McCartney. Que tal saber mais sobre os herdeiros milionários?

De acordo com o colunista Richard Eden, do DailyMail, Phoebe e Arthur estão se conhecendo melhor. Os dois fazem parte da elite internacional e as famílias já são próximas há muitos anos, já que a tia dele, Stella McCartney, é uma das grandes amigas de Melissa Gates, que é a mãe de Phoebe.

Arthur Donald é investidor do mercado financeiro e tem 24 anos. Ele é filho da fotógrafa Mary McCartney, filha de Paul McCartney, com o produtor de TV Alistair Donald. Ele se formou no curso de História em Yale, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o avô de Arthur é um dos músicos mais ricos do mundo. Ele tem uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão - cerca de R$ 6 bilhões, que é resultado de sua carreira com os Beatles e também sua trajetória solo na música e como empresário.

Quem é Phoebe Gates?

Aos 21 anos, Phoebe Gates é estudante de Stanford. Ela é a filha caçula de Bill Gates com Melissa Gates, que se separaram em 2021.

Ela é amiga de Stella McCartney, que é tia de Arthur e grande amiga de sua mãe, Melissa. Há pouco tempo, Phoebe contou que sempre foi próxima de Stella. “Mesmo quando eu era pequena, ela me mandava coisas e pequenos bilhetes e eu ficava muito animada. Sons profundamente conectadas”, disse ela.

Vale lembrar que pai dela, Bill Gates, é dono de uma fortuna de US$ 109 bilhões, cerca de R$ 553 bilhões.