Conheça o marido e o filho de Isabele Benito, apresentadora queridinha do SBT

Conheça o marido e o filho de Isabele Benito; jornalista do SBT vive grande fase na carreira e tem conquistado o público com sua elegância

Apresentadora do SBT Rio e do Fofocalizando, a jornalista Isabele Benito é discreta quando o assunto é sua vida pessoal. Embora seja muito conhecida dos cariocas há mais de uma década, ela compartilha pouquíssimos momentos de sua vida pessoal.

O foco total da artista é em sua carreira como jornalista. Ela está diariamente no ar nas duas atrações e tem conquistado o público com seu jeito espontâneo e verdadeiro. Sem amarras, ela fala o que pensa e ajuda os telespectadores a interpretarem as principais notícias.

Quem é o marido de Isabele Benito?

Isabele Benito é casada com o Marcielo Rios há vários anos e vive um relacionamento feliz. O casal enfrentou um grande desafio durante a pandemia, quando ele ficou internado na UTI com um quadro delicado de Covid-19.

“Achei que tivesse passado o pior, mas ontem o hospital me ligou para dar o boletim de saúde do meu marido, que está internado com problemas respiratórios", disse ela na época. Ele se recuperou bem e teve alta dias depois, sem sequelas.

Quem é o filho de Isabele Benito?

A jornalista é mãe do pequeno Dudu, que está com 11 anos. Quando comemorou mais um ano de vida agora em 2023, o pequeno recebeu amigos e familiares em uma festinha na mansão da artista. "Quem tem mil comemorações! Ele merece várias! Te amamos, filho!", disse ela na ocasião.

Isabele Benito é natural de São Paulo, mas fez carreira no Rio de Janeiro, cidade onde o jornalismo comunitário e policial é muito forte. Com passagens por várias emissoras de rádio, ela agora faz sucesso na TV.

Recentemente, ela soltou o verbo

A jornalista Isabele Benito, que comanda diariamente o SBT Rio, passou um "sabão" no Comandante da Polícia Militar durante o programa. É que a corporação não estaria dando entrevistas ao vivo para sua atração.

“Comandante, eu sou da época em que a gente entrava ao vivo para eu poder bater papo com você. Aqui está o microfone da TV Brasil, da RedeTV!, do SBT e da própria Polícia… Mas eu queria entender uma coisa, pois você sabe que, com a gente aqui, o papo é direto e eu sou muito educada”, iniciou ela.