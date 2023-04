Conheça Mikaely Amorim, nova namorada do cantor Tierry

Estudante de Direito e Miss, Mikaely apareceu em público e trocou beijos com Tierry

Parece que o cantor Tierry (33) decidiu encerrar a fase de solteiro em sua vida e tem um novo amor que arrematou seu coração! A sortuda da vez é Mikaely Amorim, influenciadora digital com mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. Mas quem é a moça?

Baiana, Mikaely Amorim divide a criação de seus conteúdos para seus inúmeros fãs entre temas de beleza e moda. Além disso, é estudante de Direito, mas sempre esteve envolvida com o meio artístico, muito antes de começar a se relacionar com o cantor.

A morena já foi eleita Miss da cidade de Euclides da Cunha, no estado da Bahia, do qual possui muito orgulho até hoje. Mikaely também já participou do clipe da música Lá Ele, do próprio Tierry em colaboração com o cantor Manoel Gomes, responsável pelo hit Caneta Azul. A modelo interpreta na produção a mulher que tem um amante.

Nascida no dia 5 de março, a estudante de Direito completou recentemente 23 anos de idade. Na ocasião, a musa recebeu diversos mimos, como muitas rosas e presentes de grife. “Um início de um novo ciclo florido”, celebrou, à época.

Uma publicação compartilhada por MikaelyAmorim (@mikaelllyamorim)



Tierry aparece em público com a nova namorada e troca beijos em festa

Na noite desta quinta-feira, 27, o cantor Tierry marcou presença em uma festa acompanhado da modelo baiana Mikaely Amorim. O novo casal do momento fez sua primeira aparição em público na festa de sua personal trainer Carla Farias em um bar na capital paulista e posaram em clima de muito romance, sem esconder o relacionamento e trocando beijos publicamente. Vale lembrar que o último affair de Tierry foi com a bailarina Carla Bruno, sua coreógrafa no Dança dos Famosos. Antes, o artista namorou a cantora e ex-BBB Gabi Martins (26) em um relacionamento de pouco mais de um ano.