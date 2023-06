Conheça Lygia Fazio: Modelo que morreu aos 40 anos era jornalista e já teve carreira política

Lygia Fazio morreu nesta quarta-feira, 31, após complicações em uma cirurgia

Jornalista e modelo, Lygia Fazio morreu aos 40 anos nesta quarta-feira, 31, durante uma cirurgia de retirada do silicone industrial e do PMMA (polimetilmetacrilato) aplicados em seu bumbum. Seu nome ganhou repercussão nas redes sociais após o anúncio da morte, e muitos internautas não sabiam sua trajetória.

Lygia Fazio era mãe de dois filhos , Davi (11) e Thor (1), e costumava compartilhar sua rotina e dia a dia nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, a modelo já acumulava mais de 945 mil seguidores e cerca de 160 publicações. Após sua morte, a página na web se tornou uma homenagem à comunicadora. "Em memoria da Lygia", diz a descrição.

A modelo já foi musa do time de futebol Coritiba, clube do Paraná, e destaque da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval. Além disso, a jornalista também construiu uma carreira política, se candidatando a deputada estadual em São Paulo pelo Partido Progressistas (PP) nas últimas eleições presidenciais, no ano de 2022.

Leia também:Morre a modelo Lygia Fazio, que retirou silicone industrial

A modelo estava internada desde o final de abril, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). No ano passado, ela enfrentou complicações de uma cirurgia para remover o silicone industrial do seu corpo, no entanto, a substância se espalhou e ela enfrentou problemas em sua saúde, como infecções, ficando mais de 100 dias interanda.

A morte de Lygia Fazio foi anunciada através de um Stories no Instagram da modelo. "Infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Em breve comunico aqui os horários da despedida dela. Agradecemos mais uma vez todo o apoio. Peço que entendam o nosso momento, não conseguimos responder cada mensagem", diz o texto. "Respeitem nossa dor."

CONFIRA FOTOS DA MODELO LYGIA FAZIO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lygia Fazio (@lygiafazio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lygia Fazio (@lygiafazio)