Conheça Bruno Guilherme, influenciador que levou fora de Luísa Sonza ao pedir um beijo

Bruno Guilherme soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e fez vídeo ao lado de Luísa Sonza

"Dois reais ou um presente misterioso?". Essa é a frase que inicia muitos dos vídeos de sucesso de Bruno Guilherme (24), influenciador que se tornou assunto ao levar um fora de Luísa Sonza (23) ao gravar a brincadeira com a cantora. Apesar do criador de conteúdo ter se tornado assunto nas redes, muitos ainda não o conhecem.

Bruno Guilherme é paranaense e possui mais de 4 milhões de seguidores entre seus perfis do TikTok e Instagram. Ele costuma gravar vídeos em que oferece uma quantia baixa de dinheiro ou um presente misterioso e, no fim da brincadeira, pergunta: "você acha queesse presente merece um selinho?". Foi o que aconteceu com Luísa Sonza, porém, a cantora negou o beijo .

"Não, calma aí. Para me conquistar [agora], não é tão fácil assim, que eu sou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores, mas eu adorei o vinho, já é o começo", disse a cantora, que afirmou já conhecer os vídeos do influenciador. Ele então pediu um abraço e a dona do sucesso Penhasco não recusou.

O influenciador começou a gravar vídeos em 2016 e os compartilhava em seu canal do YouTube. Após um período afastado da criação de conteúdo, ele voltou ao TikTok e se tornou um grande sucesso com o vídeo da brincadeira.

Ele se autointitula como "Brazilian NPC" que significa "brasileiro não jogável", em português. NPC é uma sigla utilizada no universo dos games para caracterizar os personagens não jogáveis, que geralmente dão dicas e missões em determinados momentos ou fazem parte do universo do jogo.

O criador de conteúdo faz parte da agência Aloha Influencers, que cuida da carreira de outros nomes do TikTok e até mesmo da atriz Mel Maia. Além da carreira de influenciador ele também se dedica à faculdade de nutrição. Bruno é bastante ligado aos cuidados com o corpo, sendo parceiro da marca Growth de suplementos alimentares.

Os vídeos de Bruno costumam ultrapassar os milhões de visualizações. O gravado ao lado de Luísa Sonza já acumula mais de 3 milhões de cliques no TikTok. Nos comentários, fãs torceram para que o selinho entre ele e a cantora acontecesse. "Torci muito", escreveu um. "Bela tentativa", disse outro. "Passada", acrescentou uma terceira.

Recentemente, Luísa Sonza expôs a traição de seu ex-namorado, Chico Veiga, em rede nacional. Durante participação no programa Mais Você, ela leu uma carta sobre o acontecimento e anunciou o término do relacionamento de três meses.

CONFIRA VÍDEO DE BRUNO GUILHERME E LUÍSA SONZA: