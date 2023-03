Completamente nua, Viih Tube o barrigão antes de dar à luz: “Perfeita!”

Prestes a dar à luz, Viih Tube encanta seguidores ao surgir completamente nua na banheira de casa durante ensaio de gestante

Prestes a dar à luz, Viih Tube (22) está aproveitando cada momento especial dessa nova fase. É que, ela deixou o barrigão à mostra ao posar nua para um ensaio fotográfico que fez em seu lar, na companhia do amado, Eliezer (32).

Como não poderia ser diferente, no início da tarde deste domingo, 26, a artista fez questão de presentear os fãs com os belos registros em sua conta oficial no Instagram.

Em uma das fotos, a influenciadora e ex-BBB, surgiu completamente nua, na banheira de casa, enquanto recebia olhares apaixonados do companheiro. "O banho em família veio aí (risos)!", escreveu a artista na legenda, que espera por Lua, sua primogênita.

Admirados com a beleza da mamãe nos registros artísticos, os fãs elogiaram. "Lindooos", disse uma. "Eu adoro esse casal!", comentou outro. "Que familia liiindaaaaa", escreveu um terceiro. "Que fotos perfeitas", falou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

É oficial! Viih Tube e Eliezer se casam no civil: 'Meu marido'

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube e o ex-BBB Eliezer estão oficialmente casados! Nas redes sociais, o casal anunciou a união.

"Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse ela.