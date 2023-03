Completamente nua, Ashley Graham usa acessórios para esconder somente o necessário

Modelo Ashley Graham surpreende seguidores ao exibir corpão completamente nu, arrancando diversos elogios

Nesta terça-feira, 14, a modelo Ashley Graham (35) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a influenciadora, que esteve presente no tapete vermelho do Oscar 2023, publicou algumas fotos, e em um delas, aparece completamente nua, cobrindo apenas o necessário com alguns acessórios.

Além da foto onde aparece exibindo seu corpão exuberante sem nada, ela também aproveitou para mostrar alguns bastidores do evento mais esperado do ano no mundo do cinema, e outras fotos aleatórias, como tomando café na cama, massageando os próprios pés e até cortando uma pele do dedão de seu pé.

Modelo plus size, Ashley usou apenas alguns emojis para legendar as fotos que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece ao lado do cineasta Justin Ervin, com quem possui três filhos: Isaac, de 3 anos de idade, e os gêmeos Roman e Malekey, de apenas 1 ano.