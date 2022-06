Companhia aérea perde mala com figurinos de Anitta: "Ninguém acha"

Nas redes sociais, a cantora Anitta falou sobre a situação e desabafou

Anitta(29) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 24, para dividir um perrengue durante sua turnê pela Europa.

A cantora desembarcou em Paris, na França, e ao retirar suas bagagens percebeu que as malas com os seus figurinos e dos bailarinos sumiram. No Stories do Instagram, ela explicou que a companhia aérea responsável pelo voo não sabe onde as malas foram parar.

"Agora começou a tour. Até então não tinha começado ainda. Só começa quando começa a dar tudo errado. Sumiu minha mala com todos os figurinos. Do balé, meu... tudo. Desapareceu. Ninguém acha", começou ela, que aparece deitada em uma cama.

Anitta seguiu dando detalhes sobre a situação. "A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. Sumiu a mala com todas as roupas de show. Não tem roupa pro balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra. Não sei como não encontra uma mala imensa cheia de fita e identificação", desabafou.

Em seguida, a cantora afirmou que se as outras malas poderiam ter sumido caso ela não tivesse colocado enormes identificações. "E só não sumiu tudo porque fui fazer um publi e me deram um monte de tag de localização para cachorro, mas a gente enfiou em algumas malas. Algumas malas tinham sumido com joelheira e tudo, e a produtora só achou porque tinha tags lá dentro. E mesmo assim, ainda não chegou a mala. Mas pelo menos a gente tá rastreando pela tag. Agora, figurino do show não tem", lamentou.

Anitta relembrou que já passou pela mesma situação durante no passado. "Todo show de Rock in Rio é isso. Lembra que da outra vez também sumiu a mala com todas as roupas do balé? Só do balé, não tinha minha. Eu e minha mãe passamos a madrugada costurando roupa do balé antes do show. Chegou no show, já estava morta de tanto costurar roupa para os bailarinos, que a gente comprou o pano na hora. Não esperem looks. Esperem a entrega na dança, na alegria e no carisma. Vou beber shots para esquecer que era para eu estar com looks incríveis", completou.

Vale lembrar que a artista está em turnê internacional pela Europa. Ela já se apresentou na Espanha e, agora, está em território francês.