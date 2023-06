Como o anel de noivado de Carla Diaz virou alvo de denúncias? Entenda o caso

Noivo de Carla Diaz tem sido alvo de investigação e presente luxuoso acabou virando o principal suspeito

Carla Diaz (32), participante do Dança dos Famosos 2023, acabou tendo seu nome envolvido em uma baita polêmica nas últimas semanas. Isso porque seu noivo, o deputado federal Felipe Becari (36), foi alvo de denúncia no Ministério Público após dar um anel luxuoso para ela.

Além do anel de noivado, a denúncia anônima do MP pedia avaliação de uma viagem de noivado do casal para a Itália. Agora, o deputado tem sido investigado por suspeitas da vida de luxo que esbanja nas redes sociais ao lado da atriz.

Conforme o portal Metrópoles, o patrimônio de Becari também tem chamado atenção das autoridades, já que ele saltou de R$ 64 mil, em 2020, para R$ 663,5 mil, em 2022, quando ele venceu a eleição para deputado federal.

Em nota, Carla Diaz afirmou que seu relacionamento está sendo vítima de boicote por parte dos fãs que acompanham ela desde o BBB 21 . Segundo a atriz, eles não aceitam que ela não seguiu seu affair com Arthur Picoli fora do reality, causando uma série de episódios assustadores.

" A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar ", revelou ela, que completou: “Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro”.

Felipe Becari também comentou sobre o desconforto e reafirmou que está lutando para conseguir provar sua inocência. "Estou extremamente confortável e a gente está colaborando com Justiça desde o começo", disse ele ao F5.

"São várias coisas acontecendo há muito tempo, tem ameaças de morte, perseguições das mais diversas. Eu, Felipe, estou processando mais de 30 pessoas, já identificadas através de IPs, estamos convictos que teremos novidades nas próximas semanas", disparou.

Becari ainda confirmou a origem da joia que presenteou a noiva e garantiu que tudo será comprovado. " A viagem praticamente sem custo, sendo 90% de parcerias e temos e-mails comprovando acordos dos hotéis e lugares, em troca das postagens . Está tudo documentado. E a gente trabalha: Carla faz publicidade, eu sou deputado, trabalhamos", declarou.