Como está o filho de Marília Mendonça? Mãe da cantora tem a guarda do pequeno

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se tornou assunto esta semana após comprar um carro para o filho

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, se tornou alvo de críticas nesta semana após comprar um carro de luxo para o filho, João Gustavo. Muitos fãs da sertaneja a acusaram de gastar a fortuna deixada pela filha, alegando que ela deveria guardar o dinheiro para cuidar de Léo, fruto do relacionamento da Rainha da Sofrência e do cantor Murilo Huff.

Hoje com 3 anos, o filho de Marília Mendonça tem a guarda compartilhada entre a avó e seu pai . Na época do acidente aéreo que matou a cantora, em novembro de 2021, a assessoria de imprensa da artista comunicou a decisão e afirmou que Ruth pedia para que não fossem criadas "intrigas e desavenças onde não existe".

Em seu perfil do Instagram, a mãe da Rainha da Sofrência não costuma exibir tanto o rosto do neto, porém, compartilha alguns registros esporadicamente. A última publicação com o pequeno foi feita em junho deste ano, em que Ruth divulgava uma churrascaria em Goiânia, enquanto estava com Léo em seu colo.

No Dia das Mães deste ano, a avó de Léo mostrou a apresentação do bebê na escola e, em seus Stories escreveu: "O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães". Ele também já chegou a aparecer em alguns vídeos do canal do YouTube de Dona Ruth, como em um churrasco comemorativo que ela gravou ao lado da família e amigos.

Antes de receber as críticas, o irmão de Marília Mendonça agradeceu à mãe pelo presente. "Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim, primeiramente agradecer a Deus por todas as bençãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe por esse presente maravilhoso, agora vai andar de carrão comigo."

CONFIRA REGISTROS DE DONA RUTH, MÃE DE MARÍLIA MENDONÇA, E LÉO: