Como cresceu! Sabrina Sato encanta ao mostrar Zoe se divertindo na neve

Em clique fofíssimo, sabrina Sato mostrou as traquinagens da filha em viagem pelos Alpes Franceses; veja

Na tarde desta quarta-feira, 01, a apresentadora, Sabrina Sato (42) fez questão de compartilhar em seu perfil nas redes sociais, alguns cliques encantadores da viagem de férias que está fazendo na companhia da herdeira, a pequena Zoe, de quatro anos.

Após curtir as altas temperaturas do Brasil durante o Carnaval, a artista fez as malas e embarcou rumo à França para apreciar toda a beleza dos Alpes Franceses.

Em um uma série de registros, a esposa de Duda Nagle (38) mostrou que está aproveitando a experiência da melhor forma ao surgir brincando na neve com a filha.

Para a ocasião, Sabrina não escondeu seu lado fashionista e elegeu um conjunto de inverno preto, com estampas costuradas e cheias de cores. Já para Zoe, a mamãe apostou em um casaco preto com formas geométricas coloridas.

VEJA O STORY DE SABRINA SATO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

DESABAFO

O ator Duda Nagle abriu o jogo sobre as crises que tem vivido em seu casamento com Sabrina Sato. O casal, que já enfrentou problemas no passado, deu uma nova vida ao relacionamento após um longo processo de autoconhecimento.

Durante o Manhã do Ronnie, na RedeTV!, ele contou que os problemas seguem."As coisas são muito misturadas. Essa coisa do fenômeno e da pessoa. O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso", afirmou ele que contou que é difícil ter energia para a vida de casal. "A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa", afirmou.