Comissária de voo anunciou cura de câncer de Anderson Leonardo, do Molejo

Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, estava tratando um tumor primário oculto que descobriu em outubro deste ano

Nesta sexta-feira, 16, o Grupo Molejo decidiu dar uma boa notícia aos seus fãs e seguidores nas redes sociais! Através de um vídeo, eles mostraram que uma comissária de bordo anunciou durante o voo que o vocalista da banda, Anderson Leonardo (50) está curado do câncer.

O cantor aparece sentado no banco do avião durante o vídeo, quando recebeu a homenagem: “Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. ‘Assim tá bom demais!”, dizia a comissária de bordo, fazendo referência à uma música do grupo, pedindo uma salva de palmas para Anderson.

Na legenda da publicação feita no perfil oficial do grupo Molejo em conjunto com o perfil oficial de Anderson, a equipe escreveu: “DEUS É FIEL em tudo que faz, alô Anderson, SAÚDE, SAÚDE, SAÚDE E VIDA LONGA!”, celebrando a melhora do cantor.

Os comentários foram inundados de comentários positivos, de seguidores e amigos do artista. “Viva viva viva, saúde! Ebaaaa”, escreveu a cantora Simony. “Deus e os orixás no comando!”, disse outro. “Glória a Deus!”, exaltou um terceiro. "Coisa boa irmão! Que Deus te abençoe", celebrou outro. "Que notícia maravilhosa", escreveu o perfil da banda Di Propósito. Todos muito felizes com a recuperação do cantor.

Veja a publicação do Grupo Molejo mostrando a comissária de bordo homenageando Anderson Leonardo, que curou seu câncer:

Anderson Leonardo dá início a tratamento contra câncer

Anderson Leonardo deu início ao tratamento contra o câncer. Animado e com bom humor, ele contou em suas redes sociais que caminhará para a cura da doença, que descobriu há quase duas semanas. “Vamos começar o tratamento, graças a Deus, na paz de Deus. Vamos à cura”, disse Anderson, feliz e esperançoso, em um story publicado em sua conta oficial no Instagram.