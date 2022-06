Com tênis de R$8,7 mil, Faustão posa ao lado do filho e jogadores do Real Madrid

Faustão e o filho João Guilherme se encontraram com jogadores do Real Madrid e Kaká

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 22h00

Nesta segunda-feira, 20, Faustão (71) e seu filho João Guilherme Silva (18)se reuniram com os jogadores do time Real Madrid Rodrygo Goes e Vinicius Jr, e com o ex-jogador Kaká.

O apresentador vestia camiseta e calça preta com uma jaqueta roxa vibrante. Fausto ainda calçou um sapato de 8,7 mil reais para complementar o look.

João, que apresenta o Faustão na Band ao lado do pai, escreveu na legenda da foto que postou em seu Instagram: “Hoje o almoço foi especial”.

O jogador Rodrygo agradeceu o almoço e rasgou elogios ao apresentador: “Obrigado pela recepção, Fausto! Que honra estar ao lado de um dos maiores ídolos do país”, escreveu o atleta em seus stories.

Confira aqui imagens do almoço de Faustão, João Guilherme e os jogadores!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Reprodução: Instagram