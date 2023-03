Com seios escapando do decote, Larissa Manoela impressiona fãs com ousadia: "Uau!"

Atriz Larissa Manoela sensualiza com decote no limite ao fazer carão e surpreende

Larissa Manoela (22) deixou os seguidores sem palavras na última quarta-feira (08). Isso porque a atriz e cantora dividiu cliques sensuais em seu feed oficial do Instagram usando um look nada modesto.

Ousada, a noiva de André Luiz Frambach (25) posou com vestido roxo brilhante que deixou seu corpão sequinho em evidência, além de exibir o decote avantajado, que, inclusive, desenhou as curvas da sua intimidade. Para completar o visual, Lari caprichou na maquiagem e usou brincos bem discretos.

“Mulher! Força, coragem, resiliência, persistência. Quantas vezes por dia nós temos que ter tudo isso e muito mais? Nosso dia na verdade é todo dia. Que possamos cada vez mais ser reconhecidas, valorizadas, ouvidas, assistidas e prestigiadas. Feliz dia das mulheres pra todas nós”, declarou ela na legenda.

Os seguidores não perderam tempo e encheram os comentários de elogios. "Muito orgulho da mulher que você é! Sua força me inspira", comentou o noivo. "Nossa Kardashian com talento!", disse outra. "Maravilhosa", falou uma terceira. "Uau! Que mulher linda", disparou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA:

BONECA!

Larissa Manoela elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns registros de biquíni esbanjando beleza e felicidade enquanto curtia o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Nas fotos, a beldade deixou as curvas desenhadas, a barriga sequinha e as pernas torneadas em evidência ao posar com o corpo inteiro. Além de chamar atenção pela boa forma, Larissa também apostou em um biquíni azul com recortes estratégicos na região dos seios, o que deu destaque para o decote da peça.