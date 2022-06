Com registro das filhas e do marido, Ivete Sangalo mostra bastidores do show especial de 50 anos

A cantora Ivete Sangalo publicou um vídeo com os bastidores do show especial de 50 anos

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 18h43

Ivete Sangalo(50) publicou nas redes sociais um vídeo mostrando os bastidores de seu show especial de 50 anos, transmitido na TV Globo.

No registro compartilhado em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, a cantora mostrou sua chegada em Juazeiro, na Bahia, onde o evento aconteceu.

Além disso, a artista mostrou momentos de carinho com as filhas gêmeas, Helena e Marina (4), e o marido, Daniel Cady (37), conversas com os fãs, e seu mergulho no Rio São Francisco.

"Eu saio de Juazeiro, mas Juazeiro não sai de mim!", declarou a cantora na legenda da publicação, que se apresentou no show ao lado do filho mais velho, Marcelo (12).

Confira os registros:

Ivete com as filhas - Reprodução/Instagram

Ivete com o marido - Reprodução/Instagram