Familiares e amigos foram se despedir de Paulinha Abelha na cerimônia aberta ao público

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h34

Fãs, familiares e amigos se despediram da cantora Paulinha Abelha (1978 - 2022) em velório aberto ao público em Aracajú, Sergipe.

A cerimônia foi aberta ao público e aconteceu no Ginásio Constância Vieira às 7h da manhã, e reuniu amigos, fãs e familiares para se despedir da cantora.

Paulinha Abelha foi hospitalizada dia 11 de setembro, mas o quadro se agravou e ela entrou em coma profundo dias depois, e acabou não resistindo e morreu na última quarta-feira, 23.

Nas redes sociais, Clevinho Santos, marido de Paulinha, homenageou a cantora nas redes sociais, assim como sua equipe, que compartilhou um vídeo emocionante relembrando a carreira de Paulinha.

Com a presença de fãs, familiares e amigos, corpo de Paulinha Abelha é velado em Sergipe:

Foto: Emanuel Rocha e Francisco Cepeda / AgNews

Carreira de Paulinha

Paulinha Abelha era natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. E começou sua carreira de sucesso no mundo do forró como cantora na banda Panela de Barro, fazendo dupla com o cantor Daniel Diau, que ela reencontrou no grupo Calcinha Preta.

Em 2009, Paulinha deixou a banda para integrar a G.D.Ó. do Forró, mas em 2016 deixou a banda novamente para formar dupla com a Silvânia Aquino. Já em 2018 ela voltou para a banda Calcinha Preta.