Com o namorado, Carol Castro faz fotos em clima de romance na cachoeira

Atriz Carol Castro esbanjou amor ao compartilhar cliques curtindo a natureza agarrada com o namorado

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 09h28

A atriz Carol Castro (38) esbanjou amor em novas fotos com o namorado!

Nesta quinta-feira, 12, a artista compartilhou cliques curtindo uma cachoeira com o amado, o produtor Marcos Rohrig(36), e mostrou que estão muito apaixonados.

Grudadinhos e trocando muitos beijos, os pombinhos apareceram curtindo a natureza em clima de romance. "Amor sem filtro. Registrado por @lehtrindadee que sempre tira as melhores fotos espontâneas...", contou ela.

"A mágica acontecendo nos momentos de descuido durante a folga. E que folga! Merecida… Porque ontem foi o dia mais difícil das filmagens - até agora - sendo “Diana” de #naturezamortasérie. Já até me perdi em qual diária estou", disse.

Carol Catro comentou mais sobre o descanso: "Mas só sei que foi assim… E está sendo incrivelmente potente e especial isso tudo que estou vivendo aqui, agora, ao mesmo tempo, agora. Isso, eu sei. E sei que o universo está me surpreendendo mais e mais a cada dia… E eu só agradeço".

No último mês, a atriz assumiu o romance com o produtor ao fazer um post romântico com ele na rede social.

Veja as fotos de Carol Castro com o namorado na cachoeira: