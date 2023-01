Com o BBB 23 chegando, saiba quais casais formados no reality estão juntos até hoje

O BBB formou diversos casais ao longo das edições e alguns deles continuam o romance após anos

O BBB já foi responsável pela união de diversos casais ao longo de 22 edições. Entre idas e vindas, brigas dentro e fora da casa, alguns deles continuam juntos até hoje. Aproveitando que a 23ª edição está prestes a começar e o público está ansioso para conhecer os novos participantes, saiba quais são alguns dos casais que seguem apaixonados longe do confinamento:

Mariana Felício (37) e Daniel Saullo (42) já se conheciam antes de participarem do BBB 6 e o reality apenas ajudou a acontecer o romance. Os dois trabalhavam na mesma agência de modelos e Daniel já ficava de olho em Mariana. Entretanto, ao entrar no confinamento, ele acabou se envolvendo com Roberta Brasil (39), caindo no desgosto do público e eliminado no primeiro paredão que participou. Com o fim do reality, ele e Mariana voltaram a se encontrar e se casaram. Juntos, são pais de quatro filhos: Anita (8), Antônio (6) e os gêmeos José (4) e João (4). O casal participou do Power Couple Brasil em 2019 e conquistou o 2º lugar.

Andressa Ganacin (33) e Nasser Rodrigues (30) se conheceram no BBB 13 e foram juntos até a final da edição. Com oito anos de relacionamento, os ex-BBBs se casaram em 2021. Os dois se tornaram um dos casais mais queridinhos do público. Ela entrou na casa namorado e logo se tornou amiga de Nasser, mas a amizade virou um romance. Até hoje a declaração que Andressa fez bêbada depois de uma festa para o amado é meme nas redes sociais. "Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu vou fazer o quê? Inferno! Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração, Nasser, eu não mando. Infelizmente eu gosto de você", gritou ela.

Elieser Ambrosio (36) e Kamilla Salgado (35) engataram um romance no BBB 13. O primeiro beijo dos dois no reality aconteceu com o incentivo dos outros participantes, que fizeram o DJ beijar Kamilla com a boca suja de chocolate. Eles se casaram em 2016 e são pais de Bento (2), mas já revelaram o desejo de ter mais um filho.

Adriana Sant'Anna (31) e Rodrigão (34) tiveram um início complicado no BBB 11. Ela entrou na segunda semana do reality e apesar de ter um relacionamento fora do confinamento, se apaixonou por ele. Mas foi fora da casa que os dois se reencontraram e assumiram o romance. Em 2015, eles se casaram e hoje são pais de Rodrigo (6) e Linda (4).

Paula Amorim (33) e Breno Simões (34) se conheceram no BBB 18 e antes de começarem o relacionamento sério, ele chegou a ficar com Ana Clara Lima (25) e Jaqueline Grohalski (28). Ela até tentou resistir ao romance por causa de sua amizade com Ana Clara , mas os dois estão juntos desde o confinamento. Ela venceu o No Limite em 2021 e recebeu um pedido de casamento em comemoração. Os dois são pais de Theo, que nasceu em junho deste ano.