Com macacão transparente, Graciele Lacerda dança muito e revela demais no show de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda deixa curvas evidentes ao eleger macacão transparente curto para show de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda(42) fez questão de prestigiar de pertinho a estreia do projeto solo do amado, Zezé Di Camargo (59), na madrugada do último domingo,15, em São Paulo e se destacou na plateia ao surgir com um look bem ousado.

A morena elegeu um look todo preto trabalhado no tule e na pedraria, para curtir a noite especial. Para complementar o visual, ela apostou em um penteado clássico e uma make discreta.

Na área VIP do local, Graciele curtiu o show ao lado da cunhda Camilla Camargo (37), com direito a muita animação e rebolado. Além de Graci, quem também foi conferir os novos hits do sertanejo foram o ator Henri Castelli (44) e o irmão Igor Camargo, ao lado da noiva, Amabylle e da sogra.

A estreia do show Rústico, é um marco na carreira de Zezé. Recentemente, ele revelou em uma entrevista durante o programa do Faustão que sua parceria com Luciano ainda não chegou ao fim.

"Muita gente não entende essa situação e eu acho super compreensível. Eu tô num momento da minha vida junto com meu irmão que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que a gente construiu está aí", disse ele.

VEJA AS FOTOS DE GRACIELE LACERDA NO SHOW DE ZEZÉ DI CAMARGO:

Foto: Ag News/ Manu Scarpa

Foto: Ag News/ Manu Scarpa

Foto: Ag News/ Manu Scarpa

Foto: Ag News/ Manu Scarpa

Foto: Ag News/ Manu Scarpa