Com look rosa poderoso, Carol Peixinho acompanha mais um show do novo namorado Thiaguinho

Após ser vista no show de Thiaguinho no Rio, Carol Peixinho acompanhou o namorado em sua apresentação em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 17h15

Neste sábado, 26, a ex-BBB Carol Peixinho (36) compareceu a mais um show do seu novo namorado, o cantor Thiaguinho (38)!

Após ser vista no Rio de Janeiro se divertindo e dançando ontem no show do cantor de pagode na noite da última sexta-feira, 25, Carol foi mais uma vez curtir uma apresentação do amado.

Para o evento que aconteceu em São Paulo, a ex-BBB e competidora do No Limite em 2021, vestiu um look bem no clima de Carnaval!

Com uma calça rosa transparente de tricô e um estiloso cropped azul com mangas rosas, a empresária se divertiu no show do seu amado.

Peixinho também encontrou algumas colegas de BBB e No Limite no evento deste sábado! Elana Valenária (27) que participou do BBB 19 e do No Limite com Carol, e a ex-BBB 18 e participante do No Limite Gleici Damasceno (27) posaram ao lado da amada de Thiaguinho!

Confira alguns cliques de Carol Peixinho no show de Thiaguinho em São Paulo!

Com um look rosa, estiloso e carnavalesco,Carol Peixinho marcou

presença no show de Thiaguinho em São Paulo

- Foto: Léo Franco e Lucas Ramos / AgNews

As ex-BBB e participantes do No Limite, Carol Peixinho, Elana Valenária

e Gleici Damasceno posaram juntas para foto

- Foto: Léo Franco e Lucas Ramos / AgNews