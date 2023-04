Espetáculo! Grazi Massafera é flagrada gravando em praia de nudismo no Rio

Grazi Massafera é flagrada gravando novo trabalho em local inusitado; beleza da atriz chamou a atenção

A atriz Grazi Massafera foi flagrada nesta terça-feira, 25, gravando em uma praia de nudismo no Rio de Janeiro. Com um vestido branco esplendoroso com recortes nas laterais, a global foi clicada pelos fotógrafos nos bastidores das gravações.

Com um óculos estiloso e acompanhada por uma equipe de profissionais, a estrela mostrou toda a sua beleza, elegância e sensualidade nos takes. Ela também gravou dentro de um veículo antigo. Não se sabe ainda qual projeto a estrela está envolvida.

Vale lembrar que Grazi Massaferadeixou a Globo após o fim da novela Bom Sucesso depois de completar 16 anos como contratada do canal. Na época, ela publicou um longo texto nas redes sociais no qual refletiu sobre a decisão.

"Tudo isso e muito mais eu sou porque esta casa acreditou em mim e nela eu tive alento, afeto e o incentivo para que eu me superasse. Se foi fácil? Não, não foi fácil. Tive também que enfrentar preconceitos e, em alguns momentos, pensei em desistir. Tal qual a vida fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com esta garra que fiz personagens e amigos, muitos amigos. Hoje finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita", continuou.

Veja:

TEM VOLTA?

Neste domingo, 23, o galã Cauã Reymond (42) deixou um comentário em uma publicação da ex-mulher, Grazi Massafera (40), nas redes sociais quase uma semana após anunciar o fim do relacionamento com a modelo Mariana Goldfarb (33).

O artista mostrou que a publicação de Grazi não passou desapercebida diante do seu olhar. É que no vídeo compartilhado no perfil oficial do Instagram da loira, Cauã marcou presença e elogiou o trabalho da loira, deixando uma série de emojis de palmas.