Com look coladinho, Graciele Lacerda posa ao lado de cavalo na fazenda

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu o corpo definido ao posar com um cavalo em sua fazenda

Redação Publicado em 07/09/2022, às 15h18

Neste feriadão, 7 de setembro, a musa fitness Graciele Lacerda (41) exibiu sua boa forma ao posar com um look coladinho de academia ao lado de um cavalo na fazenda do seu amado em Araguapaz, Goiás.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele Lacerda posou com uma legging e um top rosa, ao lado do seu cavalo.

Na legenda da publicação, a noiva de Zezé Di Camargo (60) escreveu: "Depois do Iate, agora eu tenho um Pocher!!", disse.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da musa, além de deixarem mensagens especiais: "Que foto linda", escreveu um. "Como você tá linda", disse outro. "Uhuu! Parabéns", falou o terceiro

Confira a foto de Graciele Lacerda:

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

