Com infecção grave, Toguro deixa o hospital por um motivo inesperado. Entenda!

Após dias internado com infecção grave, o influenciador Toguro força alta hospitalar por um motivo surpreendente; saiba qual é!

O influenciador fitness Toguro revelou nesta segunda-feira, 10, que forçou a sua alta hospilar. Ao atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde, após dias internado por conta de infecção grave, ele revelou que não aguentava mais o ambiente do hospital e que decidiu ir para casa.

Segundo ele, com a alta, ele teria a oportunidade de voltar a malhar o mais cedo possível. “Não aguento mais! Estou indo para o quinto dia na cama, tomando muito remédio, mano! Estou tomando uns três tipos de antibióticos. Não aguento mais! Vou ter que ir treinar hoje, exercitar um pouquinho ou vou surtar”, disse em seus stories.

O influencer aproveitou a ocasião para reforçar que pediu para se recuperar em casa ao seu médico. "Eu ‘forcei’ a minha saída. Falei para o médico: ‘Quero tratar em casa, senão vou surtar. Não adianta nada eu estar internado e surtar. Estou 80% curado, tenho 20% de dor ainda, mas não aguento mais ficar na cama. Não sou esse cara, não consigo ficar parado”, desabafou ele.

A notícia sobre a internação de Toguro foi feita através de uma nota, publicada na madrugada da última quarte-feira, 5, em seu Instagram. Segundo o comunicado, o influenciador sentia dores fortes e permaneceria em observação após a detecção de uma bactéria.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

Torugo correu o risco de perder parte do seu corpo

O influenciador digital Toguro apareceu nas redes sociais durante o seu período internado no hospital para o tratamento de uma infecção por bactéria. Em um vídeo, ele contou que a infecção atingiu o seu testículo e ele sentiu fortes dores. Inclusive, ele ouviu do médico que correu o risco de ter que arrancar o testículo, mas os médicos conseguiram contornar a situação com medicamentos.

No vídeo, Toguro contou que está bem e sendo medicado. “Há umas três semanas, eu fiquei uma hora andando de moto – não sei se foi isso -, mas eu percebi que no outro dia o meu testículo ficou doendo. Eu não liguei e passou semanas. Ontem, me deu uma dor extrema. Eu falei: 'não vou no hospital'. Eu acordei e até tentei treinar, mas não consegui. Em uma reunião, eu comecei a ter ânsia e quase não consigo chegar no hospital”, disse ele.

E completou: “Se eu não venho na hora certa, era imediato arrancar o testículo. Eu nem quis pesquisar a consequência de arrancar o testículo. Estou sendo medicado. Não sabemos qual bactéria que infectou, mas sabemos que ela é de fora. Toda hora eu tomo remédio. Estamos bem”.