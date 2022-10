Com a filha no colo, Chay Suede vota em escola de São Paulo

Com a pequena Maria no colo, Chay Suede esteve presente em colégio da zona oeste de São Paulo para votar

Redação Publicado em 02/10/2022, às 13h22

Na manhã deste domingo, 2, o ator Chay Suede (30) exerceu seu papel como cidadão! O artista esteve presente em uma escola na zona oeste de São Paulo para votar.

Sorridente, o astro que vai estrelar a novela Travessia, de Gloria Perez, posou com a filha Maria de 2 aninhos no colo e apresentou seu título de eleitor para as fotos.

Recentemente, Laura Neiva encheu suas redes sociais de amor e explodiu o fofurômetro com um momento fofo de sua primogênita! A modelo encantou a web ao compartilhar a pequena Maria, de 2 aninhos, fruto do casamento com o ator Chay Suede, com quem também tem um menininho, José, de apenas 9 meses, em aula de dança.

Veja as fotos de Chay Suede na zona eleitoral:

Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco / AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

Famosos vão às urnas nas eleições de 2022

Os famosos já começaram a ir às urnas espalhadas pelo Brasil para escolher seus candidatos nas eleições de 2022. Neste domingo, 2, várias celebridades foram fotografadas enquanto iam nas sessões eleitorais espalhadas por escolas.

Entre os famosos que já deram seus votos estão Taís Araújo, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Ludmilla, Pedro Bial, Daniela Mercury, Karina Bacchi, Gloria Pires, Luisa Sonza, Fátima Bernardes e Astrid Fontenelle.