Com dores no joelho, Papa Francisco aparece em cadeira de rodas pela primeira vez em público

O Papa veio à público com uma cadeira de rodas por conta de problemas de deslocamento

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 16h09

Nesta quinta-feira, 5, o Papa Francisco (85) apareceu em público em uma cadeira de rodas quando foi para uma audiência de freiras no Vaticano.

No evento, o Papa chegou na cadeira de rodas sendo empurrado por um assessor, que depois o ajudou a sair da cadeira e se levantar.

Francisco está com dores no joelho direito por conta de uma osteoartrite que afetou o ligamento. Por conta destes incômodos, o Papa teve de cancelar vários compromissos no mês passado.

Em entrevista dada para o jornal italiano Il Corriere della Sera, Francisco afirmou na última terça-feira, 3, que passará por um procedimento para aliviar suas dores no joelho.

Caso o Papa não se recupere das dores em breve, ele terá que rever sua agenda que já conta com viagens marcadas para a Líbia em junho e para a República Democrática do Congo e para o Canadá em julho.