Com dente quebrado, Lívia Andrade sofre ataque de pulgas: ''Até fogo eu taquei''

Apresentadora Lívia Andrade divertiu ao surgir com dente quebrado contando episódio com pulgas

Após ficar uns dias longe da cidade, a apresentadora Lívia Andrade (39) se gravou voltando em um jatinho e disse que mais uma vez quebrou um dente. Nesta terça-feira, 28, durante a consulta no dentista, ela não apenas divertiu ao contar o episódio com o dente, mas também ao revelar um ataque que sofreu de pulgas.

A famosa apareceu toda descabelada, com cabelos para cima, e comentou que estava assim pois precisou se hospedar em um hotel onde não tinha o shampoo certo para seus fios. Tudo isso porque estava cheia de pulgas em seu corpo.

"Olha vou mostrar pra vocês: essa é a realidade, contei a parte do dente, mas não contei a parte da pulga, ontem teve a parte das pulgas, as pulgas me pegaram ontem, infestação de pulga, nunca vi tanta pulga, fui carregada pelas pulgas", comentou bem humorada.

E continuou descrevendo o episódio: "Pra você ter uma ideia, minha meia na hora que tirei pulava de tanta pulga que tinha nela, aí eu tive que ficar num hotel porque se eu entrasse em qualquer lugar ia infestar o local, até fogo eu taquei mim ontem, ai o shampoo que tinha no lugar é isso aqui".

Deitada na cadeira do dentista para consertar o dente da frente, Lívia Andrade comentou que nos últimos meses já havia quebrado outros dentes comendo osso de cordeiro e em outra vez de galinha.

Lívia Andrade sofre acidente no palco do Domingão

A apresentadora Lívia Andrade revelou no ano passado que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Após viajar com o namorado, o empresário Marcos Araújo, a apresentadora foi ao dentista arrumar o buraco feito em seu dente durante a gravação do programa de Luciano Huck (50).

"Tem que contar um negócio que aconteceu pra vocês, porque isso a Globo não mostra, naquele balcãozinho ali assistindo Lipsync, comendo a pipoquinha do padre, comendo umas balinhas da Dona Deia, a gente um zoando o outro, falando de quebrar que a bala quebra os dentes, que aconteceu? Quem quebrou os dentes? Eu", contou a famosa.

Segundo Lívia Andrade, ela até ficou um tempo com o dente aberto por ter medo de dentista. "E eu to com o buraquinho no dente um tempão, porque vocês sabem que eu tenho pânico de dentista", revelou ela.