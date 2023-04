Com cliques ousados, Deborah Secco se declara para Hugo Moura: "Meu porto seguro"

A atriz Deborah Secco publicou alguns cliques ousados ao lado do marido, Hugo Moura, e se declarou

Deborah Secco (43) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques ousados ao lado do marido, Hugo Moura (33).

Nas fotos em preto e branco publicadas no feed do Instagram, os atores surgem deitados, trocando beijos e carícias, e a artista fez questão de agradeceu por ter o amado em sua vida.

"O post de hoje é só pra agradecer a Deus pelo nosso encontro!!! Obrigada por tanto!!! Obrigada por ser meu porto seguro… TE SOU @hugomourag", declarou Secco na legenda da publicação. "Te sou!!!!!!!!!!!!! Te sou muito!!!", respondeu Hugo nos comentários.

+ Deborah Secco encanta ao fazer dancinha ao lado da filha Maria Flor: ''Mini você''

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindos. Casal perfeito", disse uma seguidora. "Casalzão da p**** que fala?", comentou outra. "E os solteiros não têm um dia em paz", brincou uma admiradora. "Gente quando casal posta foto PB meu coração já acelera", confessou um fã, fazendo referência aos posts de términos de relacionamento.

Recentemente, Deborah prestou uma homenagem especial no dia do aniversário de 33 anos de Hugo. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou.

"Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou... @hugomourag", disse ela. Os dois estão juntos desde 2015, e são pais de Maria Flor, que está com sete anos.

Confira as fotos ousadas de Deborah Secco e Hugo Moura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!