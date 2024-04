Com câncer avançado, atriz de 'Barrados no Baile' se desfaz de seus pertences

Shannen Doherty, atriz de 'Barrados no Baile', revelou que está se desfazendo de seus pertences após descoberta de câncer de mama em estágio avançado

Shannen Doherty, de 52 anos, revelou que está começando a se desfazer de seus pertences enquanto realiza um tratamento contra um câncer de mama em estágio avançado. A atriz, conhecida pelas séries de TV 'Barrados no Baile' e 'Charmed', contou em seu podcast 'Let's Be Clear' que está preparando uma "transição mais fácil" para sua mãe, Rosa Doherty, caso venha falecer.

"Minha prioridade no momento é minha mãe. Eu sei que será difícil para ela se eu falecer antes dela. Como vai ser tão difícil para ela, quero que outras coisas sejam muito mais fáceis. Não quero que ela tenha um monte de coisas para resolver. Não quero que ela tenha quatro depósitos cheios de móveis", explicou no episódio.

Shannen ainda contou que o dinheiro das vendas dos seus itens serão usados em viagens e experiências. "Eu não preciso disso, realmente não me traz muita alegria, mas o que me traz muita alegria é levar minha mãe aos lugares que ela sempre quis ir. Eu entendo para construir memórias diferentes - posso construir memórias com as pessoas que amo. Não estou mexendo no dinheiro do meu patrimônio que vai garantir que todos em minha vida sejam bem cuidados."

"Parece que você está desistindo de algo que era muito especial e importante para você. Mas você sabe que é a coisa certa a fazer e que vai dar uma sensação de paz e calma. Porque você está ajudando as pessoas que você deixa para trás a terem uma transição mais fácil. Eu sei que nunca será fácil para as pessoas em minha vida, mas talvez seja mais uma questão de facilidade para mim", ressaltou.

Bastante emocionada, a atriz contou que acumulou muitos móveis por causa de seu amor por antiguidades, mas que é "triste" que eles estejam guardados em depósitos. "Eu não estou aproveitando e outros não estão aproveitando, e eu realmente preciso disso? Preciso de três mesas de jantar? A resposta é não, nenhum de nós realmente precisa de todas as coisas que temos, e todos nós poderíamos reduzir um pouco o tamanho e não nos tornarmos acumuladores, o que eu estava fazendo com todos os meus móveis", completou.

A atriz Shannen Doherty ficou conhecida ao interpretar a personagem Brenda Walsh na série adolescente 'Barrados no Baile', entre os anos de 1990 e 1994. Ela também fez o papel de Prue, uma das irmãs bruxas de 'Charmed', de 1998 a 2001.