Com calcinha fio-dental no limite, Virginia Fonseca exibe resultado de procedimento estético

Ops! Virginia Fonseca revela demais e acaba deixando virilha à mostra em selfie no espelho

Uau! A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) deixou os seguidores para lá de atiçados na tarde desta sexta-feira, 17. Isso porque a esposa de Zé Felipe (24) acabou mostrando demais em um selfie no espelho.

Usando um conjunto de sutiã e calcinha nos tons de rosa, a mãe de Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de 2 meses, registrou o resultado de uma sessão de tratamento estético, feito através da radioterapia, MLRD, para deixar a barriga chateadíssima.

No clique compartilhado em seu stories no Instagram, ela fez questão de deixar a peça da parte de baixo no limite, mostrando a virilha completamente. Não satisfeita, a loira ainda exibiu o decote farto, a cinturinha de pilão e as pernas torneadas.

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

AUTOESTIMA

Ainda na última semana, Virginia Fonseca deu o que falar entre os internautas ao surgir em suas redes sociais completamente de cara lavada.

A esposa de Zé Felipe dispensou a maquiagem e deixou à mostra toda sua beleza natural ao posar com uma roupa íntima modeladora na cor bege.

Na legenda da publicação, a loira fez suspense sobre o motivo da publicação e escreveu: "Um novo capítulo se inicia e vocês fazem parte dessa história… que Deus abençoe".

Seguidores rapidamente começaram a elogiar a estrela. "Eu te amoooo você é incrível", declarou o maridão, Zé Felipe nos comentários. Outra sugeriu: "Vai lançar protetor solar, a cara dela está branca"."Autoestima de milhões. Se aceita como realmente é, sem filtros, efeitos e make", escreveu mais um.