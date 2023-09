Com biquíni finíssimo, Ana Castela é flagrada com Gustavo Mioto em praia

Ana Castela e Gustavo Mioto são flagrados juntinhos em praia no Rio; artista usava biquíni finíssimo

A musa Ana Castela foi flagrada nesta quarta-feira, 13, curtindo uma praia ao lado do namorado, o também cantor Gustavo Mioto. Os dois foram clicados juntinhos durante um passeio divertido.

A "boiadeira" foi clicada usando um biquíni preto finíssimo e mostrou toda a sua beleza nos flagras raros. A artista ainda curtiu um passeio ao lado de outro amigo e mostrou um sorrisão nas fotos. Esse é o segundo dia seguido que o casal foi flagrado juntinhos.

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro há três meses após muita especulação. Eles foram flagrados em várias fotos e momentos em família até que decidiram confirmar que estavam mesmo juntos, decisão que foi muito comemorada pelos fãs.

Ana Castela, vale lembrar, ficou conhecida pelas músicas "Boiadeira", que deu início à sua carreira, e por "Pipoco", lançada em parceria com Melody e o músico DJ Chris no Beat. Após conquistar o público com outros hits, a cantora gravou o primeiro DVD de sua carreira em maio, em Santa Terezinha do Itaipu, no Paraná.

Veja:

Ana Castela chora ao pedir desculpas ao público

Recentemente, a cantora Ana Castela viveu um momento delicado no palco. Nos últimos dias, ao se apresentar em um show em Barretos, a artista não conseguiu atingir um toma da música Solteiro Forçado e se desculpou com o público - ela ficou abalada após o momento viralizar nas redes sociais.

Nitidamente chateada com a situação, a sertaneja falou sobre estar se cuidando bastante para evitar que isso continue acontecendo durantes suas apresentações. "Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela, deixando escapar a palavra. Ela se mostrou emocionada ao gravar o vídeo pedindo desculpas em público para os seguidores e fãs.